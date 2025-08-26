TEMAS DE HOY:
Policial

“Presunta coautora”: Capturan a mujer implicada en asalto armado a motel de Guayaramerín

El comandante de Frontera Policial, coronel Quisbert, confirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y que los operativos no se detendrán hasta dar con los demás involucrados en el atraco.

Charles Muñoz Flores

26/08/2025 16:49

Felcc captura a presunta coautora de robo en motel; continúan los operativos. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana logró la aprehensión de una mujer de aproximadamente 26 años, identificada como presunta coautora del asalto registrado en un motel de Guayaramerín, cuyo video fue difundido ampliamente en redes sociales.

El operativo fue ejecutado por el Comando de Frontera Policial y concluyó en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde la mujer fue trasladada para su investigación.

“El operativo de impacto incluyó ingresos a hoteles, posadas, alojamientos y moteles, además de controles en puntos críticos de Guayaramerín. Como resultado, hemos arrestado a la persona de sexo femenino que aparece en las imágenes difundidas”, declaró el coronel Reynaldo Quisbert Rondón, comandante de Frontera Policial.

Según confirmaron autoridades al portal Diario Digital Guayaramerin, el caso ya fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para ubicar a otros involucrados.

“Vamos a salir nuevamente a operativos de control por toda la ciudad”, anunció el jefe policial.

La captura de esta mujer representa el primer avance en la investigación de un hecho que ha generado alarma entre los vecinos del municipio fronterizo.

 

