Estudiantes de Unifranz desarrollan línea de skincare natural que protege la piel y el planeta

Con el propósito de combinar ciencia, sostenibilidad y bienestar, un grupo de estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha desarrollado una línea innovadora de cuidado facial. Es un proyecto de elaboración artesanal, formulado a partir de extractos naturales y principios activos obtenidos mediante procesos amigables con el medioambiente.

Los estudiantes Gabriela Corina, Kevin Limachi, Maciel Capajeña, Benjamin Chenco, Ayde Guaygua, Yhamil Guarachi, Gretzel López, Yessica Yucra, Belinda Quispe, Luciana Quiroga, Celina Porcel, Noemí León, Oriana Tito, Fernanda Quispe y otros colaboradores, se propusieron crear una línea completa de cuidado facial.

“El proyecto se llama Natural Skin Care, es una línea completa de productos para el cuidado de la piel elaborados con ingredientes naturales. Los productos consisten en agua desodorante, crema, jabones y gel facial, que hidratan, limpian, calman y protegen la piel sin el uso de compuestos agresivos. Como bien sabemos, la piel es la presentación que mostramos ante los demás, por eso es importante cuidarla”, explica Benjamín.

Los productos de la línea comprenden: un jabón limpiador, una solución de limpieza, una crema hidratante elaborada con ingredientes de origen vegetal, y un gel.

Los componentes para los productos fueron seleccionados por sus reconocidas propiedades antiinflamatorias, regenerativas y antioxidantes con el fin de extraer los principios activos que beneficien el cuidado de la piel.

“Los componentes principales de nuestra línea fueron manzanilla, aloe vera, arroz y rosas. Optamos por lo natural para que sea amigable con nuestra piel y no cause irritaciones. Por ejemplo, en el jabón utilizamos manzanilla y aloe vera, en el agua de rosas extracto de rosas y manzanilla, y en el gel arroz y aloe vera”, comenta Gabriela.

El proyecto surgió como motivación de obtener y ofrecer un producto artesanal que sea beneficioso para las personas; en el proceso, los estudiantes aplicaron conocimientos sobre principios activos, formulación, control de calidad y estabilidad de productos. Durante varios meses, los universitarios realizaron una exhaustiva investigación sobre los compuestos naturales con mayor eficacia dermatológica, experimentando con distintas proporciones hasta alcanzar la textura, aroma y pH adecuados.

El objetivo principal fue desarrollar una línea de productos de elaboración artesanal, que esté libre de conservantes sintéticos, pero con una base científica sólida que garantice su efectividad. Sin embargo, en la formulación de uno de los productos, se utilizó urea como uno de los componentes pero que esta para reemplazar el mismo por uno natural.

Uno de los aspectos más valorados del proyecto es su enfoque sostenible. Para reducir el impacto ambiental, los estudiantes optaron por un sistema de producción responsable, reutilizando residuos de plantas medicinales empleadas en el laboratorio de Unifranz.

Para los jóvenes desarrolladores, este proyecto simboliza una experiencia transformadora en su formación profesional, donde aplicaron los conocimientos correspondientes con la metodología de aprender haciendo, donde los estudiantes se sitúan como protagonistas del proceso de aprendizaje, combinando teoría, práctica e innovación para enfrentar retos reales y contribuir al desarrollo social y económico del país.

“Hemos tenido muchos desafíos durante el desarrollo, especialmente en encontrar la concentración y estabilidad adecuadas sin usar materiales químicos agresivos”, enfatiza Kevin.

La iniciativa no solo representa un logro académico, sino también una oportunidad para fomentar el emprendimiento científico entre los futuros profesionales. “Me siento muy satisfecho, porque ver cómo una idea del aula se convierte en una línea de productos eficaces y valorados, tanto por el jurado como por los estudiantes, que nos motiva a seguir aprendiendo y perfeccionando la base científica de cada formulación”, sostiene Kevin.

El grupo planea continuar con el perfeccionamiento de las fórmulas con el fin de evaluar la viabilidad comercial de Natural Skincare como marca universitaria de cosmética natural.

Hasta ahora, el proyecto representa una apuesta por el cuidado de la piel desde una perspectiva científica y ecológica, impulsando una cosmética responsable y de bajo impacto ambiental. El proyecto fue concebido y desarrollado en los laboratorios de Unifranz.

De esta manera, el desarrollo de Natural Skincare reafirma el compromiso de la universidad con la formación de profesionales capaces de integrar ciencia, innovación y responsabilidad ambiental. En cada envase de esta línea artesanal se refleja el talento, la curiosidad y la vocación de una nueva generación de profesionales que buscan transformar el conocimiento en bienestar y sostenibilidad.



