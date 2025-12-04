Arancel cero a tecnología apunta a “desactivar” redes de contrabando en Bolivia

La futura importación de equipos tecnológicos con arancel cero en Bolivia no solo tendrá un impacto social favorable para la población, sino que también se perfila como una estrategia eficaz contra el contrabando, afirmó el analista económico Pablo Camacho.

Camacho explicó que, en una primera etapa, los comerciantes formales mantendrán precios actuales hasta agotar sus actuales stocks, ya que pagaron aranceles y cumplieron todas las formalidades para internar estos productos al país.

“Desde el punto de vista económico, van a bajar los precios. En el caso de los comercios formales, el descuento se verá en el nuevo stock. En el mercado negro, el impacto será igual de fuerte, porque tendrán que bajar precios al ya no existir el costo de internación que implicaba corrupción”, sostuvo.

El experto considera que la medida se convierte en una política de Estado efectiva contra el contrabando, ya que el Gobierno no necesitará movilizar más agentes aduaneros ni destinar recursos adicionales para el control.

“Esta es la mayor lucha contra el contrabando, porque los clanes y la mafia que se dedicaban a traer mercancía ilegal se quedarán sin trabajo. No será atractivo ingresar a una actividad ilegal cuando el arancel es cero”, sentenció.

Sobre el impacto final en los costos al consumidor, Camacho llamó a esperar la promulgación y reglamentación de la norma que eliminará los aranceles para toda la tecnología que no se produce en Bolivia.

“Esta medida de orden social del presidente Paz facilitará y mejorará la calidad de vida de los bolivianos”, concluyó.

