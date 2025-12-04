La Paz: Encuentran sin vida a una niña de 12 años que cayó al río mientras jugaba

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó este miércoles sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 12 años.

El cuerpo fue encontrado a media hora del municipio de Caranavi, en los Yungas de La Paz, a orillas del río Coroico, cerca de la comunidad Santa Fe.

Según la Policía, la menor se encontraba desaparecida desde hace dos días y estaba siendo buscada por personal de Bomberos del SAR.

“Hemos procedido con la búsqueda de la menor hasta altas horas de la noche, con el SAR Caranavi, más el personal de la Guardia Municipal y otros vecinos de la zona”, manifestó Salgueiro.

El reporte preliminar señala que la niña cayó de uno de los puentes mientras jugaba y fue arrastrada por el río.

“La niña de 12 años estaba jugando con su prima, en el río Coroico, cayó y habría sido arrastrada”, afirmó Salgueiro.

