Diprove recupera vagoneta robada en Chile; estaba en la zona sur de Cochabamba

La Policía Departamental de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó una vagoneta roja que había sido robada en Chile hace aproximadamente dos meses y que apareció en la zona sur de Cochabamba. Según el informe policial, el motorizado fue adquirido por un hombre a través de redes sociales, sin conocer su procedencia ilícita.

El director de Diprove, Marcelo Sánchez, explicó que el vehículo presentaba placas falsas, una técnica común utilizada para camuflar autos robados como si fueran de origen legal. “Nuestro personal, con toda la experiencia y conocimiento, logró identificarlo gracias a patrullajes y al Plan 200, que hemos estado ejecutando en los últimos días”, señaló Sánchez.

La institución policial se comunicó de inmediato con el consulado chileno para localizar al propietario original y coordinar la devolución del vehículo. “Ya hemos notificado a las autoridades chilenas para que procedan con las actividades de recuperación correspondientes”, agregó el director.

Este operativo refleja la coordinación internacional y el compromiso de Diprove en la lucha contra el robo de vehículos y el tráfico ilícito transfronterizo.

