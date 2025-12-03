Mientras millones de estadounidenses recorrían las tiendas en busca de ofertas navideñas, una licorería en Virginia (EE.UU.) vivió una escena que parecía sacada de una comedia: botellas rotas, estantes desordenados y un mapache completamente borracho.

La protagonista inesperada fue una astuta criatura que decidió irrumpir en la Ashland ABC Store en medio de la noche. Según Protección Animal de Hanover, el mapache se abrió paso por el techo, se dio un festín con el alcohol disponible y terminó desplomado en el baño de la tienda.

El hallazgo lo realizó un empleado al abrir la tienda esa mañana, encontrando al animal “desmayado” tras su noche de excesos. La oficial Samantha Martin, del control de vida silvestre, relató a The Associated Press que el mapache “se lo bebió todo” y que, pese al caos, la situación era más divertida que peligrosa.

¡Tomó hasta el agua del florero! Un mapache causó caos en una licorería en Black Friday. Foto: Facebook/Hanover County Animal Protection and Shelter

Los trabajadores de Protección Animal de Hanover documentaron la escena en Facebook, elogiando a la oficial Martin por su manejo profesional y con humor de la situación. Tras varias horas de descanso, el mapache, sin lesiones graves más allá de su “resaca y malas decisiones”, fue liberado de nuevo en su hábitat.

Estos animales, comunes en entornos urbanos de Estados Unidos, suelen rondar basureros y áreas residenciales en busca de comida, lo que explica que no sea raro encontrarlos en situaciones inusuales.

La historia recordó otro caso viral ocurrido en mayo de 2025, cuando un mapache mascota en Ohio fue encontrado sosteniendo una pipa de metanfetamina dentro de un vehículo, demostrando que los “bandido enmascarados” siempre logran sorprender.

Ashland ABC Store cerró la jornada con botellas nuevas en los estantes y una anécdota que, sin duda, se convertirá en leyenda local: un mapache que se convirtió en el inesperado protagonista del Black Friday.

