¡Pajarito nuevo! Joven se viraliza en su primer día de trabajo; sus colegas le hicieron una broma inolvidable

El primer día en un nuevo trabajo suele estar lleno de nervios y expectativas, pero para Maca, la jornada en su nueva empresa se convirtió en una experiencia que superó cualquier rutina laboral. Lo que parecía ser una tradición solemne se transformó en un momento viral que recorrió las redes sociales.

Al llegar a la oficina, Maca se encontró con un ritual que llamó su atención, antes de comenzar con las actividades, los empleados entonaban el Himno Nacional Argentino. Aunque la escena le pareció inusual, la seriedad de sus compañeros la convenció de que era una costumbre institucional y se sumó al canto con entusiasmo.

Lo que Maca no sabía era que estaba a punto de convertirse en protagonista involuntaria de una broma cuidadosamente planeada. Los empleados de DKS en Argentina, manteniendo un semblante serio, la integraron a la coreografía mientras grababan el momento, esperando a revelar la sorpresa minutos después. Incluso llegaron a responderle en el grupo de WhatsApp de la empresa que el himno se cantaba todos los días, prolongando la ilusión.

La sorpresa se reveló rápidamente, todo había sido un montaje para darle la bienvenida a la nueva empleada y crear contenido para la cuenta de TikTok de la empresa (@dks_media). La reacción genuina de Maca, su desconcierto inicial y la impecable coordinación de los compañeros dieron lugar a un video que rápidamente se volvió viral.

El clip acumuló más de un millón de reproducciones, superó los 61 mil “me gusta” y recibió más de 520 comentarios, entre risas y asombro. Los usuarios de redes sociales celebraron la ocurrencia del equipo, se solidarizaron con la protagonista y destacaron la creatividad detrás de la bienvenida: “Bienvenida Maca jajaja”, escribió uno de los internautas, mientras que otro comentó: “Jajaja, te imaginas que sea en serio todos los días”.

La descripción del video dejó claro el tono amable detrás de la broma: “Bienvenida Maca! DKS es tu casa”. Más allá de la diversión, el episodio logró humanizar la llegada de un nuevo empleado y mostrar cómo un gesto de integración puede convertirse en una historia que traspasa la oficina y conquista las redes sociales.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play