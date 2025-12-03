“El efecto fue inmediato”: precio referencial del BCB baja el dólar paralelo, según analista

La publicación de precios referenciales del dólar por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) ha tenido un efecto inmediato y positivo en el mercado, contribuyendo a la disminución del valor del dólar en el circuito paralelo, según un análisis reciente del Observatorio Económico de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

Francisco Terán, representante del Observatorio de la ICAM, señaló que el comportamiento a la baja que se observó en los mercados desde anoche y hoy es un "producto de una medida, netamente informativa", implementada por el BCB.

Transparencia y datos reales del mercado

El Banco Central adicionó a su página web, debajo del tipo de cambio oficial, un valor referencial del dólar. Terán explicó qué representa este nuevo indicador:

"Es un promedio que se está tomando de las operaciones que se han ido transando entre las instituciones financieras, por lo cual obviamente da un dato más real, por así decirlo, y certero de operaciones reales que se han transado durante el día en las entidades financieras".

Este valor referencial se basa en las operaciones mayoritarias que realizan empresas exportadoras e importadoras dentro del mercado formal.

Cautela ante el dato referencial

Terán advirtió que, si bien la medida ha generado estabilidad, es fundamental que la población mantenga la cautela, ya que el valor publicado por el BCB es solo de referencia y no representa un cambio en el tipo de cambio oficial.

"Hay que ser bien cautos y reales. Es un valor referencial, no es nada oficial, es un valor referencial de cómo se están generando las operaciones dentro del mercado", dijo el analista, destacando la importancia de que el dato provenga de operaciones reales transadas.

