¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este domingo 16 de noviembre en Bolivia?

¡Atención! Nuevas variaciones se registran en el dólar paralelo en esta jornada, según muestran plataformas digitales.

Red Uno de Bolivia

16/11/2025 8:04

Según datos emitidos este domingo 16 de noviembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 10.32 (BOB), y un precio de compra de 10.38 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de viernes sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio de 10.46 (BOB) y en esta jornada se registra 10.32 (BOB).

En tanto el precio para la compra se registró la pasada jornada 10.60 (BOB), y hoy la cifra es de 10.38 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este domingo una variación, ya que a la compra se registra en 10.38 (BOB), y 10.33 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

