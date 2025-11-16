¡Ruge el tigre! The Strongest eliminó a Aurora del Torneo Interserie

The Strongest puso carácter en el Félix Capriles y selló su clasificación a los cuartos de final del torneo seriado tras superar a Aurora por 2-1 en la revancha del repechaje. El triunfo, además de cerrar una llave que había quedado igualada 2-2 en La Paz, dejó a los vallunos en una situación crítica dentro de la División Profesional.

Aurora comenzó mejor y logró abrir el marcador a los 11 minutos. Un fuerte remate de José Verdún generó un rebote que fue bien aprovechado por Ramiro Ballivián para poner en ventaja al local. Con el gol, el Equipo del Pueblo apostó por un juego intenso y por salidas rápidas para intentar ampliar la diferencia.

El Tigre reaccionó pasada la media hora. Una mano de Óscar Vaca dentro del área derivó en un penal que Jaime Arrascaita transformó en el empate con un remate colocado. Cuando el primer tiempo agonizaba, una desconcentración defensiva de Aurora permitió que Andrés Chávez, tras un rebote previo, empujara la pelota y concretara el 2-1 que modificó el rumbo del partido.

En la segunda parte, Aurora insistió con ímpetu pero sin orden. Sus mejores opciones fueron neutralizadas por un inspirado Diego Valdivia, quien atajó un potente disparo de larga distancia de Carlos Sejas y frustró tres llegadas consecutivas de Vidaurre, Terrazas y Fernández, consolidándose como la figura del encuentro.

La expulsión de Didí Torrico complicó aún más a los locales, que no lograron revertir la historia y quedaron fuera del torneo. Mientras The Strongest se prepara para enfrentar a Guabirá en la siguiente fase, Aurora enfrenta una semana decisiva en la que podría comprometer aún más su permanencia en la máxima categoría.

