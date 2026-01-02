Increíble parecido: criminal buscado aparece en pantalla y es idéntico a un presentador de noticias

Un insólito momento televisivo se vivió durante una transmisión en vivo de un noticiero en Houston, Texas, cuando la fotografía de un criminal buscado por las autoridades apareció en pantalla con un parecido sorprendente al propio presentador del informativo.

La situación no pasó desapercibida. La periodista que acompañaba la conducción del programa no pudo ocultar su asombro, y su reacción —captada por las cámaras— mostró una mezcla de sorpresa, incredulidad y desconcierto, generando un silencio incómodo antes de continuar con el informe.

El segmento informativo mostraba la imagen del sospechoso requerido por la justicia, cuyos rasgos físicos, peinado y expresión eran casi idénticos a los del conductor que estaba al aire en ese momento, provocando confusión tanto en el estudio como entre los televidentes.

La breve pausa y la mirada de la periodista se volvieron rápidamente virales en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la curiosa coincidencia y compartieron el video en distintas plataformas.

Aunque posteriormente algunas cuentas señalaron que el material podría haber sido generado o modificado con Inteligencia Artificial (IA), el clip continuó circulando masivamente, acumulando miles de reacciones, comentarios y teorías, convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más comentados del día.

Video:

