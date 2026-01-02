COB marchará el sábado pese al diálogo pactado con el gobierno para el lunes

La Central Obrera Boliviana (COB) anunció una marcha nacional para este sábado 3 de enero, que partirá desde Calamarca rumbo a La Paz, en protesta contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes.

Según el instructivo difundido por la dirigencia, las organizaciones sociales y sindicatos deben asistir con todas sus bases, “garantizando una presencia disciplinada y combativa, conforme a los principios históricos del movimiento obrero boliviano”.

La movilización, bajo el lema “Bolivia no se vende”, busca reunir a diversos sectores sociales que exigen la abrogación del decreto, considerado por los dirigentes como un golpe a la economía de la población.

“Se ha determinado continuar con las movilizaciones de manera indefinida, hasta la abrogación del DS 5503, en defensa de los derechos laborales, económicos y sociales de la clase trabajadora”, indica el documento oficial de la COB.

Mientras tanto, los tres piquetes de huelga de hambre instalados en La Paz cumplieron este viernes cinco días de medida de presión, evidenciando la firme postura del sector obrero.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, aseguró que asistirán al diálogo con el Gobierno, programado para el lunes 5 de enero, pero enfatizó que las movilizaciones continuarán en todo el país.

La expectativa ahora está puesta en la coordinación de la marcha y la respuesta del Gobierno, mientras la población observa cómo se desarrolla esta disputa por la política de subsidios a los combustibles.

