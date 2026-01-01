¿Cómo protegerse de la gripe AH3N2 variante K, tras reporte de nuevos casos en Bolivia?

Después de que el Ministerio de Salud elevara a cuatro los casos confirmados de la variante K de la gripe H3N2 en Bolivia, epidemiólogos recomiendan reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación del virus, especialmente en esta temporada.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el uso de barbijo en espacios cerrados y con aglomeración de personas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel, además de la inmunización como una de las medidas más efectivas para reducir complicaciones.

Los especialistas también señalan que, ante la sospecha de presentar síntomas como fiebre, dolor corporal, tos o malestar general, se debe acudir de inmediato a un centro médico para recibir el diagnóstico clínico y el tratamiento correspondiente, evitando la automedicación.

Asimismo, los grupos de riesgo, entre ellos niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades de base, deben asistir a los centros de salud para recibir las vacunas correspondientes, a fin de prevenir cuadros graves de la enfermedad.

Las autoridades en salud reiteran el llamado a la población a no bajar la guardia y cumplir con las medidas de bioseguridad para protegerse y evitar nuevos contagios.

