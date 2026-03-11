Intensifican la búsqueda de Emilio Camargo en el río de Colpa Bélgica

Las labores de búsqueda para encontrar a Emilio Camargo, el pescador que fue arrastrado por la crecida del río, se reanudaron este miércoles con un nuevo despliegue de bomberos y policías en la zona del puente de Colpa Bélgica, en el municipio de Warnes.

El operativo había sido suspendido la tarde del martes debido a la llegada de la noche y a las intensas lluvias, que provocaron una mayor crecida del río y dificultaron continuar con el rastrillaje.

El comandante de Bomberos en Warnes informó que desde el día anterior se desplegó un amplio operativo para tratar de localizar al hombre desaparecido.

“Desde el día de ayer (martes) estamos realizando la búsqueda, localización y rastrillaje del señor Emilio Camargo por inmediaciones del puente de Colpa Bélgica. Se trabajó desde las 10 de la mañana hasta las cinco de la tarde, cuando empezó a caer la lluvia y llegó la noche”, explicó.

Para esta jornada, las autoridades reactivaron las tareas de búsqueda con un nuevo grupo de rescatistas.

“Hoy se reanudan las tareas de búsqueda con personal del grupo Bersa de la central y bomberos que están en guardia”, indicó el uniformado.

En total, 12 efectivos policiales y seis integrantes del grupo Bersa participan del operativo, recorriendo nuevamente las orillas del río y zonas cercanas.

Sin embargo, el trabajo se torna complicado debido a las condiciones del lugar.

“Hay sectores completamente inaccesibles. La riada anterior dejó mucha palizada y eso dificulta el ingreso, por lo que tenemos que buscar la manera de llegar hasta las orillas del río”, señaló el teniente.

Las autoridades también reiteraron un llamado a la población, especialmente a pescadores y personas que trabajan cerca de los ríos, para que tomen precauciones ante el pronóstico de lluvias.

“Recomendamos a los pescadores y trabajadores que eviten acercarse a las riberas del río. La crecida continúa y muchas veces, por querer ganarse unos centavos, terminan poniendo en riesgo su vida”, advirtió.

Mientras tanto, la familia de Emilio Camargo mantiene la esperanza de encontrarlo. Las autoridades no descartan utilizar drones para ampliar el área de búsqueda.

