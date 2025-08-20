“Acongojados y tristes”: comandante de Bomberos habla del grave estado de sus camaradas

El comandante departamental de Bomberos de la Policía Boliviana, Carlos Veizaga, se mostró este martes profundamente acongojado y con la voz entrecortada al informar sobre el grave estado de dos de los cuatro bomberos heridos tras la explosión de un silo en el Parque Industrial.

Entre lágrimas y voz entrecortada, Veizaga explicó que uno de los afectados presenta quemaduras en el 70% de su cuerpo y se encuentra inconsciente en terapia intensiva, mientras que el teniente Molina sufre quemaduras en el 60% de su cuerpo y también permanece en cuidados intensivos. Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente tras el accidente.

“Nos encontramos acongojados y tristes al ver a nuestros camaradas en una situación totalmente lamentable. Esto irradia mucho a nuestro personal y a la sociedad, porque necesitamos que se eviten este tipo de incendios. Pedimos la colaboración de todos para proteger a los bomberos y a los vecinos”, expresó Veizaga.

El accidente ocurrió cuando el equipo de bomberos trabajaba en la mitigación de un incendio en un cilindro de una empresa. Según el comandante, el colapso del aserrín dentro del silo sorprendió al personal, provocando la explosión y las graves quemaduras a sus compañeros. A pesar del incidente, la labor de los bomberos evitó que el incendio se extendiera y causara daños mayores.

Veizaga destacó que la operación de control del fuego duró más de ocho horas y fue clave para contener el riesgo, pero subrayó la necesidad de prevención y apoyo ciudadano para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir.

“Estos accidentes nos recuerdan que cada incendio no solo pone en riesgo a los vecinos, sino también a quienes arriesgan su vida para protegerlos”, concluyó el comandante.

