La Mamita de Cotoca: actividades y horarios antes de su retorno al santuario

La Catedral recibe a miles de devotos en las últimas horas de permanencia de la Mamita en la ciudad. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/11/2025 7:35

Santa Cruz, Bolivia

La Plaza 24 de Septiembre amaneció con un ambiente de profunda devoción tras la llegada de la Virgen de Cotoca a la Catedral Metropolitana.

La imagen arribó ayer alrededor de las 18:00 a la ciudad, inicialmente al monumento del Cristo Redentor, en el altar papal, desde donde fue trasladada posteriormente a la Catedral para recibir a miles de devotos.

Desde las 8:00 de esta mañana, las puertas del templo se abren para que los feligreses puedan acercarse a rezar, agradecer y acompañar este momento especial que cada año moviliza a multitudes. A lo largo de la jornada se espera un flujo constante de visitantes.

La agenda de hoy contempla la celebración de la Eucaristía en honor a la Virgen a las 18:30. Más tarde, alrededor de las 19:30, la imagen emprenderá su retorno al Santuario de Cotoca, donde continuará recibiendo a sus devotos.

Además, se informó que este sábado, desde las 7:00, dará inicio oficialmente la Novena de la Virgen en la parroquia de Cotoca. Este periodo de oración marcará el camino hacia la festividad principal, programada para el 7 de diciembre.

En los alrededores de la Catedral ya se observa a fieles rezando, esperando la apertura de puertas o simplemente acompañando en silencio. El clima de fe y recogimiento marca el inicio de una de las expresiones religiosas más significativas de la región.

