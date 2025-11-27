Cochabamba: panificadores anuncian pan a Bs 0,80 y autoridades preparan controles

En Cochabamba, los panificadores anunciaron que comenzarán a vender la unidad de pan de batalla a Bs 0,80, argumentando que desde hoy ya no reciben harina subvencionada por parte del Gobierno. La decisión generó un choque inmediato con la Intendencia Municipal, que remarcó que el precio oficial continúa en Bs 0,50 hasta que exista una nueva disposición a nivel nacional.

La postura apareció en una reunión sostenida este jueves entre representantes del sector y autoridades municipales. Mientras los panificadores defienden el incremento por el alza en sus costos de producción, la Intendencia asegura que no existe ningún instructivo nacional que autorice el ajuste.

Lo único en lo que ambas partes coinciden es en mantener el gramaje mínimo de 60 gramos por unidad.

Pese a las diferencias, los panificadores adelantaron que en Cochabamba comenzarán a comercializar el pan a Bs 0,80. La Intendencia, por su lado, anunció operativos para verificar su venta y asegurar que el producto se ofrezca al precio oficial de Bs 0,50.

