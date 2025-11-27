Asamblea Legislativa suspende sesión y la reprograma para el 1 de diciembre

La Presidencia de la Asamblea Legislativa informó este jueves, mediante un comunicado, que la segunda sesión ordinaria prevista para el viernes 28 de noviembre de 2025 queda suspendida debido a la falta de quórum en la Directiva, situación generada por la ausencia de asambleístas titulares que se encuentran cumpliendo su semana regional.

El pronunciamiento, registrado bajo el número COM. PRES – ALP N° 002/2025-2026, señala que la decisión responde también a la solicitud presentada por varios asambleístas y jefes de bancada, quienes pidieron la reprogramación ante la imposibilidad de instalar la sesión conforme a reglamento.

La Presidencia de la ALP determinó que la sesión suspendida será reprogramada para el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 15:00, manteniendo el mismo orden del día que estaba previsto para la fecha original.

En la convocatoria para esta viernes se tenía previsto el debate del proyecto de resolución que ratifica a la Asamblea Legislativa Plurinacional como la única instancia habilitada para preseleccionar a las y los candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes posteriormente deben ser elegidos por voto popular.

Mire el comunicado:

