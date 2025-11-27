Asamblea Legislativa suspende sesión y la reprograma para el 1 de diciembre

La Presidencia de la ALP determinó que la sesión suspendida será reprogramada para el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 15:00, manteniendo el mismo orden del día que estaba previsto para la fecha original.
La Presidencia de la Asamblea Legislativa informó este jueves, mediante un comunicado, que la segunda sesión ordinaria prevista para el viernes 28 de noviembre de 2025 queda suspendida debido a la falta de quórum en la Directiva, situación generada por la ausencia de asambleístas titulares que se encuentran cumpliendo su semana regional.
El pronunciamiento, registrado bajo el número COM. PRES – ALP N° 002/2025-2026, señala que la decisión responde también a la solicitud presentada por varios asambleístas y jefes de bancada, quienes pidieron la reprogramación ante la imposibilidad de instalar la sesión conforme a reglamento.
En la convocatoria para esta viernes se tenía previsto el debate del proyecto de resolución que ratifica a la Asamblea Legislativa Plurinacional como la única instancia habilitada para preseleccionar a las y los candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes posteriormente deben ser elegidos por voto popular.
