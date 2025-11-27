TSJ denuncia irregularidades en el sorteo de una acción de libertad de exmagistrados prorrogados

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rosmery Ruiz, informó que presentó una denuncia penal contra autoridades judiciales del Beni por presuntas irregularidades en el sorteo de la acción de libertad planteada por los exmagistrados prorrogados del Tribunal Constitucional.

Ruiz explicó que, de acuerdo con el procedimiento, el sorteo debía realizarse de forma aleatoria. Sin embargo, afirmó que existen indicios de que la causa fue direccionada a un juzgado determinado.

“Los prorrogados han presentado una acción de libertad para dejar sin efecto al orden de aprehensión en su contra, hemos tenido que denunciar ante el Ministerio Público que para la presentación de esa acción de libertad hubo actos que no están de acuerdo con la norma”, dijo Ruiz.

La autoridad indicó que el TSJ remitió la denuncia al Ministerio Público para que se investigue la posible manipulación del sistema de sorteo y se esclarezcan las responsabilidades.

“No está bien que se manipule el sistema para favorecer las causas a criterio, a un juez amigo de uno de los accionados, estamos denunciando una manipulación informática, de un consorcio de jueces y abogados en Trinidad que hacen que los fallos estén derivados a unos juzgados determinados”, concluyó.

