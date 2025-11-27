TEMAS DE HOY:
Luis Revilla y su familia retornan a Bolivia después de cuatro años en el "exilio"

La noticia fue confirmada por Maricruz Ribera, esposa del exalcalde paceño Luis Revilla, quien anunció a través de sus redes sociales que retornarán al país junto a sus dos hijas.

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 8:50

Foto: Captura de video
La Paz

Después de cuatro años fuera del país, el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, retornará a Bolivia junto a su esposa, Maricruz Ribera, y sus dos hijas. La noticia fue confirmada por Ribera a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó la emoción que siente la familia por volver al país.

“Tras 4 años en el exilio volvemos a Bolivia, vamos a estar nuevamente cerca de los amigos y de la familia. Estamos muy emocionados y prácticamente cerrando la maleta rumbo al aeropuerto”, afirmó Ribera en el video, donde se la observa visiblemente conmovida por el retorno.

En las imágenes también se muestran los preparativos del viaje, incluyendo a las pequeñas hijas de la pareja listas para partir. Ribera destacó que regresar al país representa un reencuentro esperado con sus seres queridos después de un largo periodo lejos de Bolivia.

Hasta el momento, no se confirmó la hora exacta en la que la familia arribará al territorio nacional.

El exalcalde de La Paz se declaró en la clandestinidad el pasado enero de 2022, después de que el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Jesús Vera, iniciara un proceso penal en su contra por un supuesto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari.

Desde entonces permaneció en el “exilio” junto a su familia y hoy retorna, después de haber permanecido en otro país trabajando en proyectos de construcción de viviendas.

 

