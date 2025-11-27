El cantante mexicano Alejandro Fernández se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras su reciente presentación en la Feria Ganadera de Querétaro. Varios videos compartidos en redes sociales por los asistentes al show se hicieron virales, mostrando al "Potrillo" en un aparente "estado inconveniente" sobre el escenario.

Las grabaciones, que circularon rápidamente en plataformas como TikTok, capturan momentos al final del concierto donde el intérprete de "Canta Corazón" lucía desorientado y con notables problemas para mantener el equilibrio y articular palabras. Algunos asistentes incluso sugirieron que se le veía con síntomas de náuseas, según publica unotv.com.

El comportamiento de Alejandro Fernández durante el espectáculo generó una fuerte ola de comentarios negativos por parte de los internautas. Muchos fanáticos expresaron su indignación, cuestionando el profesionalismo del artista, especialmente al considerar el alto costo de las entradas para un concierto en el palenque (donde se presentó los días 21 y 22 de noviembre).

Las críticas más duras compararon a "El Potrillo" con su legendario padre, Vicente Fernández: "Nada que ver con su padre y su mamá; pagan tanto dinero para ver a un borracho; qué tristeza, no es honorable presentarse así a ningún trabajo, creo que ya está muy devaluado; es muy irrespetuoso para los que pagaron”, fueron algunos de los comentarios recurrentes en redes.

No es la primera vez

No es la primera vez que el cantante de música ranchera enfrenta una polémica similar. En mayo de 2023 ya habían circulado videos donde se le veía desorientado, sin poder entonar correctamente sus canciones, generando preocupación entre sus seguidores, quienes señalan que este comportamiento se está volviendo frecuente.

Hasta el momento de esta publicación, Alejandro Fernández no emitió ningún comunicado oficial ni ha respondido a las críticas generadas por su presentación en Querétaro.

