“Un médico para el médico”: la caída de un recién graduado que arrasó en TikTok

En San Miguel de Tucumán, la celebración por la graduación de un joven médico terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Agustín acababa de recibirse en la facultad de Medicina y decidió festejar su logro con la clásica “recibida”, rodeado de amigos, familiares y el tradicional cartel con su nombre y profesión.

Todo transcurría en un ambiente de euforia, entre espuma, harina y abrazos, cuando el momento fue grabado por la cuenta de TikTok @lucamarocco7. Pero lo que parecía ser un video para recordar un día especial dio un giro inesperado.

Agustín, descalzo y completamente emocionado, salió corriendo por la vereda para seguir celebrando. En ese impulso, un charco de agua le jugó una mala pasada: resbaló con fuerza y cayó hacia atrás, golpeándose la parte posterior de la cabeza. El impacto generó preocupación inmediata entre quienes estaban presentes.

En la grabación se lee una frase que resume el susto del momento: “La recibida casi termina en velorio”. Lo que iba a ser un registro alegre terminó mostrando un accidente que nadie imaginaba.

En cuestión de horas, el video explotó en TikTok: más de 400 mil reproducciones, 25 mil likes y más de 300 comentarios, muchos mezclando humor y sorpresa.

Usuarios reaccionaron con frases como:

“Un médico para el médico”

“Él mismo fue su primer paciente jajaja”

“Yo no me recibo porque me da miedo que me pase eso”

La combinación de susto, humor y rapidez de difusión lo convirtió en uno de los clips más comentados del día.

Ante la preocupación por su estado, la misma cuenta publicó un segundo video titulado “Actualización de la caída del hombre viral”. Allí, Agustín aparece frente a cámara, mostrando las heridas superficiales en su cabeza y llevando tranquilidad:

“Yo estoy bien, por suerte no me pasó nada”, aseguró.

No presentó dolor ni secuelas, lo que dio pie a que sus amigos bromearan con el incidente:

“Ese es el parte médico del doctor”, dijeron entre risas.

Así, la historia cerró con alivio y el mismo tono humorístico con el que la comunidad de TikTok reaccionó desde el inicio.

Video del festejo:

