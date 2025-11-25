Pasajeros pagan hasta tres pasajes por el trameaje en El Alto y piden control urgente

El trameaje continúa afectando a los usuarios del transporte público en la ciudad de El Alto, donde los pasajeros identificaron al menos tres puntos conflictivos: extranca de Senkata, Cruz de Villa Adela y extranca a Río Seco.

“Hay mucho trameaje. En todos lados están haciendo. Uno ya no puede asegurarse el transporte porque cambian de ruta, deberían llegar hasta el destino y solo llegan a la mitad. Luego quieren otro pasaje, y más allá otro”, reclamó una pasajera.

Otro usuario relató que, ante la falta de movilidad, no tienen alternativa: “De la Ceja venimos varios y no hay transporte. La gente paga por necesidad, ¿qué vamos a hacer si no hay movilidad?”.

Los vecinos aseguran que no existe control y que, por llegar a tiempo al trabajo o a sus actividades, se ven obligados a pagar varios pasajes. “He tomado desde la extranca otro hasta aquí. No cumplen. La ruta es hasta Ventilla. En total he gastado tres bolivianos”, relató un pasajero.

La situación también afecta a zonas más alejadas como San Roque y Puente Vela, donde el transporte público es cada vez más escaso debido al incremento del trameaje.

Mira la programación en Red Uno Play