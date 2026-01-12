Cochabamba sigue aislada: la Terminal aún no reactiva viajes y espera órdenes oficiales

La firma del acta entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no se ha traducido aún en el restablecimiento del transporte terrestre en la Llajta. La Terminal de Buses de Cochabamba mantiene suspendidas todas sus operaciones hacia los departamentos vecinos, dejando a la ciudad en una situación de aislamiento que persiste desde el inicio del conflicto.

Sin comunicado oficial ni carreteras expeditas

Desde la oficina de Informaciones de la Terminal se confirmó que no existe una instrucción por parte de la Policía de Tránsito para habilitar las salidas. La reapertura de las vías hacia el oriente, occidente y sur del país está condicionada a dos factores críticos:

Orden desde La Paz: Tránsito de Cochabamba debe recibir un comunicado oficial desde la sede de Gobierno que autorice los viajes por carreteras expeditas.

Limpieza de vías: Antes de permitir el paso de buses, las autoridades deben realizar la limpieza de escombros, tierra y piedras dejados por los bloqueadores en las rutas.

"Es muy probable que el día de hoy no se restablezcan todavía las salidas. Recién mañana", indicó el encargado de Informaciones, subrayando que la seguridad de los pasajeros es la prioridad.

Drama humano en las salas de espera

En los asientos de la terminal, el panorama es de incertidumbre. Familias enteras, muchas de ellas con niños pequeños, permanecen a la espera de una noticia que les permita llegar a destinos como La Paz y Santa Cruz.

"Estamos desde el jueves aquí. Hay gente con hijos que está sufriendo y otros que ya no tienen dinero", comentó una pasajera afectada, quien reflejó el malestar generalizado por el perjuicio económico y personal que han causado los bloqueos durante la semana.

Tanto la carretera nueva como la antigua a Santa Cruz, así como la ruta hacia el occidente, permanecen bajo vigilancia informativa. Se recomienda a la población no trasladarse a la terminal hasta que se emita el comunicado oficial que garantice que las vías están totalmente despejadas y seguras para el tránsito de pasajeros.

Mira la programación en Red Uno Play