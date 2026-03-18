Bloqueo en Chiquitos paraliza las salidas de buses desde la terminal Bimodal

La Terminal Bimodal de Santa Cruz reporta una drástica disminución de pasajeros hacia la ruta Bioceánica durante las últimas horas de la noche. Las empresas de transporte han condicionado la venta de pasajes, advirtiendo a los usuarios que las salidas dependen exclusivamente de un posible cuarto intermedio.

El flujo de personas en las ventanillas que conectan con San José de Chiquitos es inusualmente bajo debido a la medida de presión. Los operadores de buses se mantienen en alerta, aguardando una nueva comunicación por parte de los productores movilizados para retomar sus itinerarios.

Actualmente, no se autoriza la salida de flotas hacia los puntos de conflicto para evitar que los pasajeros queden varados en la carretera. Se ha solicitado a quienes ya adquirieron sus boletos que permanezcan en las instalaciones de la terminal hasta que se garantice la transitabilidad.

La protesta de los productores de la Central Norte continúa firme en su exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5547. Mientras no exista un acuerdo con el Gobierno, el transporte interprovincial e internacional hacia el este del país seguirá operando con restricciones.

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