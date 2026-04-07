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Comunidad

Reportan deslizamiento de cerro en Achumani y piden acciones urgentes a la Alcaldía

El diputado Alejandro Reyes alerta sobre posibles riesgos para viviendas y exige un plan de contingencia.

Juan Marcelo Gonzáles

07/04/2026 17:36

Foto: Captura de video
La Paz

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El diputado por Alianza Unidad, Alejandro Reyes, reportó un deslizamiento de cerro en la calle 22 de Achumani, en la zona Sur de la ciudad de La Paz, y pidió a la Alcaldía tomar acciones inmediatas para evitar mayores riesgos.

A través de sus redes sociales, la autoridad alertó que el hecho podría afectar a varias viviendas cercanas.

Piden presencia de la Alcaldía

Reyes solicitó a la Alcaldía de La Paz (GAMLP) desplegar personal en el lugar para evaluar la situación y prevenir posibles daños.

“Pedimos hacerse presentes para evitar mayores riesgos en la zona. Hay varias casas que pueden verse afectadas”, señaló.

Riesgo en viviendas

El legislador advirtió que el deslizamiento representa un peligro para los vecinos del sector, especialmente por la inestabilidad del terreno.

Exigen plan de contingencia

Asimismo, cuestionó la falta de medidas preventivas ante este tipo de eventos y pidió la implementación de un plan de contingencia.

“Debe existir un plan para este tipo de coyuntura”, afirmó en su post en su red social X.

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