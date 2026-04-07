Segunda vuelta: Revisa fácil y rápido con el QR si eres jurado electoral

Ante la proximidad de la segunda vuelta para la elección de gobernadores, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha puesto a disposición de la población un código QR y la aplicación móvil "Yo Participo". Estas herramientas permiten a los ciudadanos consultar de manera inmediata si fueron designados como jurados electorales para los comicios del domingo 19 de abril.

La base de datos se encuentra actualizada al 30 de marzo de 2026 e incluye la información oficial de los sorteos realizados en los cinco departamentos que irán a balotaje: Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni.

El camino al balotaje: Departamentos y candidatos

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral, la segunda vuelta se activa al no existir una mayoría absoluta. En esta ocasión, cinco departamentos definirán a su máxima autoridad departamental:

Santa Cruz: Juan Pablo Velasco vs. Otto Ritter.

Chuquisaca: Luis Ayllón vs. Franz García.

Beni: Jesús Egüez vs. Hugo Vargas.

Tarija: Adrián Oliva vs. María René Soruco.

Oruro: Edgar Sánchez vs. Óscar Chambi.

Cabe destacar que La Paz quedó fuera de esta etapa tras la declinación de una de las organizaciones políticas en carrera, por lo cual no habrá votación en dicho departamento.

Más de 40 mil ciudadanos convocados

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) completaron el sorteo de jurados bajo criterios de paridad de género. En total, se han designado:

Tarija: 10.596 jurados para 1.766 mesas.

Oruro: 10.074 jurados para 1.679 mesas.

Chuquisaca: 10.548 jurados para 1.758 mesas.

Beni: 8.082 jurados para 1.347 mesas. (Cifras correspondientes también a Santa Cruz se actualizarán conforme al reporte oficial del TED local).

¿Cómo realizar la consulta?

Para saber si eres jurado electoral, puedes utilizar los siguientes canales oficiales:

Enlace Web: Ingresa a https://yoparticipo.oep.org.bo/. Código QR: Escanea el código adjunto para descargar la aplicación en tu celular. Datos necesarios: Solo necesitas ingresar tu número de cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Los ciudadanos designados como jurados son la máxima autoridad de su mesa de sufragio y tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia en el escrutinio y cómputo de votos durante la jornada electoral.

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