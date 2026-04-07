Segunda vuelta el 19 de abril: Así puedes verificar si eres jurado electoral

La ciudadanía puede consultar de manera rápida y segura si fue designada como jurada o jurado electoral a través de la aplicación “Yo Participo”, una herramienta oficial del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) rumbo a la segunda vuelta de las elecciones de autoridades departamentales 2026.

Con “Yo Participo” es posible: verificar si fuiste designada jurada o jurado electoral, consultar tu recinto y mesa de votación, acceder a información oficial y actualizada sobre el proceso electoral y resolver dudas sobre la jornada de votación.

La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo en yoparticipo.oep.org.bo o mediante la descarga de la aplicación móvil.

Procedimiento

Para consultar, solo debes ingresar tu número de cédula de identidad, fecha de nacimiento y el código CAPTCHA.

La herramienta también permite conocer tu militancia política y, en caso de inconvenientes, puedes acudir a los puntos de información o a las oficinas de los tribunales electorales departamentales.

Segunda vuelta

La definición de las autoridades departamentales entra en su etapa decisiva este domingo 19 de abril de 2026, cuando se llevará a cabo la segunda vuelta electoral en cinco departamentos: Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni.

Este balotaje se realiza porque ningún candidato alcanzó los porcentajes requeridos en la primera vuelta, por lo que la elección se definirá entre las dos candidaturas más votadas.

El uso de “Yo Participo” garantiza que la ciudadanía tenga información confiable y actualizada para ejercer su derecho al voto de manera organizada y transparente.

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