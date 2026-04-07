Así reaccionó la prensa internacional a la caída del líder de 'Los Espartanos' en Bolivia

Un operativo policial en la zona de Paurito no solo tuvo repercusión a nivel nacional, sino que también captó la atención de la prensa internacional. La intervención dejó 13 personas aprehendidas, entre ellas 11 ciudadanos colombianos y dos bolivianos, además del secuestro de armas de fuego.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Isaac Campas Jiménez, señalado como un individuo de alta peligrosidad y presunto integrante del grupo criminal conocido como Los Espartanos.

Captura de “El Mapaya” en Bolivia da la vuelta al mundo. Foto Comando de la Policía Santa Cruz.

Repercusión internacional

La captura de alias 'El Mapaya' generó eco inmediato en medios de distintos países, que destacaron tanto el operativo como el perfil del detenido.

El portal Infobae resaltó el enfrentamiento armado previo a la aprehensión y la incautación de armas, subrayando que las autoridades investigan el uso de identidades falsas por parte de los implicados.

Por su parte, El País destacó el despliegue policial en Bolivia y el trabajo coordinado con autoridades colombianas para verificar antecedentes.

En tanto, El Tiempo puso el foco en el impacto que esta captura podría tener en la reconfiguración de estructuras criminales en Buenaventura, donde operan organizaciones rivales.

Finalmente, El Espectador recordó los antecedentes del detenido, incluyendo su fuga en 2021 y su rol en disputas violentas por el control de economías ilegales.

Captura de “El Mapaya” en Bolivia da la vuelta al mundo. Foto Red Uno.

Operativo y cooperación internacional

La Policía Boliviana inició un intercambio de información con autoridades de Colombia y organismos internacionales para confirmar la identidad de los detenidos y determinar posibles vínculos con redes criminales que operan a nivel regional.

Un caso con proyección regional

El perfil del detenido y su presunta vinculación con estructuras delictivas transnacionales convierten este caso en un hecho de interés más allá de Bolivia.

La expectativa ahora se centra en los resultados de la investigación y en el impacto que esta captura podría tener en el crimen organizado en la región.

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