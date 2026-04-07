Estudiantes de Unifranz desarrollan bebida rehidratante que mejora el rendimiento físico y mental

Cuando la ciencia se transforma en soluciones concretas, surgen innovaciones capaces de impactar directamente en la salud y el bienestar. Es el caso de Biofranz Energy, una bebida artesanal desarrollada por estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), diseñada para combatir la deshidratación mediante el uso de minerales esenciales que actúan como electrolitos, optimizando el funcionamiento del cuerpo.

Los integrantes del grupo desarrollador, está conformado por: Nayeli Apaza, Gheymmer Bustillos, Yojhabet Irusta, Edith Nina y Mayumi Llanquechoque. El proyecto nace como parte de un proceso formativo que busca aplicar conocimientos científicos en soluciones reales. Nayely, estudiante e integrante del equipo explica: "Nuestro proyecto se llama Biofranz Energy, es una solución oral, es un rehidratante".

La formulación de esta bebida no es casual. Está basada en componentes clave que el organismo necesita para funcionar correctamente, especialmente en contextos de esfuerzo físico o desgaste mental. "Nuestra bebida Biofranz Energy prácticamente contiene lo que es el cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, son electrolitos que ayudan a nuestro sistema nervioso y muscular", sostiene Apaza.

Estos minerales cumplen funciones vitales: permiten la correcta transmisión de impulsos nerviosos, favorecen la contracción muscular y ayudan a mantener el equilibrio hídrico del organismo. A diferencia del agua, que hidrata pero no repone sales, este tipo de soluciones está diseñado para restaurar el balance mineral perdido por el sudor o la actividad prolongada.

Producto artesanal beneficia rendimiento académico y deportivo

El impacto de Biofranz Energy se enfoca principalmente en dos grupos con alta demanda física y mental: estudiantes y deportistas. Apaza resume claramente: "Esto prácticamente beneficia a los estudiantes y a los deportistas."

En el ámbito deportivo, la reposición de electrolitos como sodio, potasio y magnesio ayuda a prevenir calambres, reducir la fatiga y mejorar la recuperación muscular. El magnesio, en particular, juega un rol clave en la regeneración muscular y en la reducción del cansancio.

Para los estudiantes, los beneficios son igual de relevantes. Una adecuada hidratación influye directamente en la concentración, la memoria y el rendimiento cognitivo. Además, evita síntomas comunes de la deshidratación como dolores de cabeza, fatiga mental o somnolencia, especialmente durante jornadas académicas intensas.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su formato listo para el consumo. A diferencia de las sales de rehidratación tradicionales, que suelen presentarse en sobres o polvo, Biofranz Energy está diseñado para ser utilizado de forma inmediata.

La docente y tutora de la carrera de Bioquímica y Farmacia, Jannet Poma, destaca este valor diferencial: "Este producto fue realizado por los estudiantes con el fin de dotar hacia la población una sal de rehidratación a la mano, porque hay productos en polvo, en sobre, los cuales se necesita generalmente prepararlos. Este producto ya está disponible para que pueda ser administrado en el momento", destaca la académica.

Esta característica lo convierte en una opción práctica, accesible y funcional para personas con rutinas exigentes, como estudiantes universitarios o deportistas en entrenamiento.

La motivación del desarrollo de Biofranz Energy no se detiene en su versión actual. El equipo ya proyecta mejoras que permitan optimizar su aceptación y beneficios. Edith Nina, estudiante participante, explica: "Las mejoras que podríamos realizar sería implementar más adelante el sabor. Podríamos implementar nuevos sabores que puedan ser del alcance de la población", añade la joven bioquímica.

Además, se evalúa fortalecer la formulación: "También podríamos mejorar en la formulación, añadiendo el zinc, como un plus y sea mucho mejor para el sistema inmunológico de las personas", destaca Edith.

El zinc es un mineral clave para reforzar las defensas del organismo, lo que ampliará el impacto del producto más allá de la hidratación.

Ciencia aplicada que genera soluciones reales

Para el equipo, el proyecto representa no solo un logro académico, sino también una experiencia de aprendizaje significativo. "Mi grupo y yo nos sentimos realmente satisfechos con el resultado, ya que nuestro objetivo principal fue adquirir o realizar una buena formulación", destaca Edith.

Asimismo, Nina resalta que la composición científica del producto tiene sodio, potasio y magnesio, que ayudan a compensar lo que necesita el cuerpo.

Biofranz Energy evidencia cómo la formación universitaria puede trascender el aula y convertirse en innovación con impacto social. Este tipo de iniciativas demuestra que el conocimiento científico, cuando se aplica de manera práctica, puede responder a necesidades reales de la población.

La hidratación adecuada es clave tanto para el rendimiento físico como mental, y propuestas como esta bebida reafirman el papel de la academia en la generación de soluciones accesibles, efectivas y alineadas con el bienestar integral.

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