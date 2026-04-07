Una amplia casa quinta con piscina, cancha de fútbol, abundante mobiliario y vehículos de lujo fue el escenario donde se escondían los 11 colombianos capturados tras un enfrentamiento armado con la Policía en Paurito.

El inmueble, presuntamente alquilado para eventos sociales, es ahora investigado por posibles vínculos con actividades ilícitas, luego de que durante el operativo se incautaran armas de fuego calibre 9 milímetros y se aprehendiera a un total de 13 personas, entre ellas dos bolivianas.

El allanamiento se ejecutó en una propiedad ubicada en el barrio Reja Blanca, carretera a Paurito, tras un trabajo de inteligencia de la Policía Boliviana. Durante la intervención, los ocupantes respondieron con disparos, lo que obligó a los uniformados a repeler el ataque. El operativo concluyó sin personas heridas, pero con todos los implicados reducidos y bajo custodia.

Vecinos de la zona afirmaron que el movimiento en la vivienda era constante y sospechoso. Relataron la presencia frecuente de vehículos de lujo, fiestas continuas y el ingreso restringido al inmueble, custodiado por un encargado que impedía el acceso a terceros. Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de que la propiedad podría haber sido utilizada como punto de encuentro para actividades irregulares.

Durante la requisa, además de las armas, se encontraron objetos personales que ahora forman parte de la investigación. Las autoridades trabajan en la identificación plena de los aprehendidos y en establecer posibles nexos con organizaciones criminales, en coordinación con instancias internacionales como Interpol.

El comandante policial, David Gómez, no descartó que los detenidos puedan tener relación con el narcotraficante Sebastián Marset, recientemente procesado en el extranjero por delitos vinculados al tráfico internacional de drogas.

Los 13 aprehendidos serán puestos ante el Ministerio Público y enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía solicitará su detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar el alcance de sus actividades en el país.

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