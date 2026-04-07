Peligroso capo colombiano operaba en Santa Cruz; piden su extradición

Un operativo de la Policía Boliviana permitió la captura de 13 personas 11 colombianos y dos bolivianos en el barrio Santa Carla, ubicado en la avenida Paurito, zona Quinta Ismaelita de Santa Cruz.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Isaac Campas Jiménez, alias “Mapaya”, identificado como uno de los delincuentes más buscados en Colombia.

De acuerdo con el director nacional de Interpol, el coronel Pompeo Sánchez, alias “Mapaya” es el cabecilla de una organización criminal denominada “Los Espartanos” y cuenta con notificación roja internacional por delitos como asociación delictuosa, fabricación y tráfico de armas, narcotráfico, entre otros.

Por su captura, las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 54.000 dólares.

En el mismo operativo también fue aprehendido Bladimir Rincón Muñoz, quien, según información de Interpol Colombia, cuenta con una sentencia condenatoria por delitos de concierto para delinquir, fabricación y tenencia de armas, homicidio y robo agravado.

El jefe policial añadió que al menos cinco integrantes de esta organización criminal transnacional fueron expulsados previamente de Chile por tráfico de sustancias controladas y tienen prohibición de ingreso a ese país por un periodo de diez años.

Sánchez adelantó que en las próximas horas se espera recibir mayor información de otros países de la región sobre los antecedentes de los detenidos y la estructura de esta red delictiva.

Respecto a la situación legal de los implicados, el coronel indicó que, inicialmente, serán procesados en Bolivia. No obstante, confirmó que Colombia solicitará la detención preventiva con fines de extradición de aquellos ciudadanos que cuentan con notificación roja o sentencias pendientes en ese país.

Mira la programación en Red Uno Play