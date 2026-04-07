Accidente en nueva vía expone riesgo por falta de señalización

Un hecho de tránsito se registró en la rotonda que conecta la avenida La Paz con la avenida del Poeta, en la ciudad de La Paz, donde dos vehículos colisionaron de frente, generando preocupación entre vecinos y conductores.

De acuerdo con los testimonios, el accidente se habría producido debido a la falta de semáforos en la intersección, lo que provocó que ambos motorizados intentaran cruzar al mismo tiempo.

“El tema de la señalización está afectando y está haciendo que este tipo de accidentes sucedan. Lamentablemente esta vez nos tocó a nosotros”, manifestó uno de los conductores involucrados.

Pese al impacto, no se registraron heridos de gravedad. Uno de los ocupantes presentó golpes leves en el rostro, sin mayores complicaciones.

“Gracias a Dios no hay víctimas. Solo fue un susto y algunos golpes leves”, agregó.

Vecinos y usuarios del transporte que circulan por el sector señalaron que esta avenida, pese a ser de reciente habilitación, no cuenta con la señalización adecuada, lo que representa un riesgo constante.

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