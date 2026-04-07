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Mario Zenteno Claros es el nuevo presidente de la empresa Misicuni

Autoridades le encomiendan gestión transparente en una entidad clave para el agua, riego y energía en Cochabamba.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/04/2026 13:31

Foto: Posesión de la nueva autoriodad. ABI.
La Paz

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El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, posesionó el lunes a Mario Zenteno Claros como nuevo presidente de la empresa Misicuni.

Durante el acto de posesión, Justiniano encomendó a la nueva autoridad desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, transparencia y en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

La empresa Misicuni es una entidad estratégica del Estado, cuya misión es gestionar el Proyecto Múltiple Misicuni para el aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos del mismo nombre, Vizcachas y Putucuni.

Asimismo, debe contribuir al desarrollo regional y nacional, propiciando una mejor calidad de vida a través de la provisión de agua para consumo humano, riego y generación de energía eléctrica en los valles central y bajo de Cochabamba.

La represa de Misicuni es la más grande de Bolivia. También cuenta con la Central Hidroeléctrica más grande del país, que genera 120 megavatios de energía renovable que son inyectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Con información de ABI

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