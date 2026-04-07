Artemis II: ¡Las imágenes más nítidas de la Luna en un video!

Un hito en la astrofotografía ha sido alcanzado con la captura de una de las imágenes más detalladas de la Luna jamás registradas, gracias a una innovadora técnica de procesamiento de imágenes.

El autor de esta hazaña, el astrofotógrafo Surajit, logró una composición de 40 megapíxeles mediante el apilamiento de 1.000 fotogramas, técnica que permite mejorar significativamente la nitidez y el nivel de detalle.

Para la captura se utilizó una cámara Nikon Z8 junto a un telescopio Takahashi TSA-120, considerados equipos de alta gama en el ámbito de la observación astronómica.

El resultado final permite apreciar con claridad cráteres, relieves y sombras de la superficie lunar, combinando precisión técnica con un alto valor estético.

Este tipo de avances no solo representa un logro artístico, sino también un aporte al desarrollo de la astrofotografía, acercando la ciencia y la observación del espacio a nuevos niveles de detalle.

El trabajo ha sido calificado como una “obra maestra astronómica”, consolidándose como uno de los registros más impactantes de la Luna en la actualidad.

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