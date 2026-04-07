Una escena que pudo terminar en tragedia se transformó en un acto de solidaridad que hoy conmueve a miles en redes sociales.

Un bebé, que se encontraba en su andador, terminó en plena calle y permaneció varios minutos expuesto al peligro sin que nadie lo advirtiera.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que un motociclista que pasaba por el lugar detecta la situación. Sin dudarlo, detiene su vehículo y corre hacia el menor.

Con rapidez y cuidado, el hombre logra poner a salvo al bebé y posteriormente lo devuelve a su hogar, evitando un desenlace que pudo ser fatal.

El gesto ha sido ampliamente destacado por usuarios en redes, quienes resaltan la rápida reacción y la empatía del motociclista.

En medio de tantas noticias negativas, este tipo de acciones recuerdan el impacto que puede tener una decisión tomada a tiempo.

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