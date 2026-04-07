Real Madrid y Bayern Múnich paralizan el mundo en una final anticipada de Champions

El fútbol mundial se detiene este martes con el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, que chocan en el estadio Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Un cruce que, por historia y jerarquía, se vive como una verdadera final anticipada.

Este enfrentamiento no necesita presentación, pero sí dimensión: es el más repetido en la historia de las competiciones europeas, con 28 antecedentes. A lo largo de los años, ha construido una rivalidad marcada por momentos épicos, cambios de dominio y una constante lucha entre dos gigantes del continente.

El conjunto español llega con ciertas dudas en su funcionamiento, aunque respaldado por una mística única en el torneo, donde es el máximo ganador con 15 títulos. En frente estará un Bayern más sólido en lo colectivo, líder en su liga y decidido a cortar la racha negativa que arrastra frente a los merengues en las últimas temporadas.

En la última década, el dominio ha sido favorable para el Real Madrid, que ha sabido imponerse en eliminatorias clave, incluyendo la reciente semifinal de 2024. Ese historial reciente también juega en lo psicológico, un factor que suele pesar en este tipo de encuentros.

Sin embargo, el Bayern confía en su presente futbolístico para cambiar la historia. Con un equipo equilibrado y ambicioso, buscará dar el golpe en Madrid y encaminar una serie que promete ser intensa y abierta hasta el final.

Más que un partido, este duelo representa el choque entre la mística y la actualidad. Porque cuando estos dos colosos se enfrentan, no solo está en juego la clasificación, sino también el orgullo, la historia y el legado en la Champions League.

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