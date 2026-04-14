PSG busca sellar su pase ante el Liverpool en una noche clave en Anfield

El Paris Saint-Germain visita hoy al Liverpool FC en Anfield desde las 15:00, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto parisino llega con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida, pero los ingleses confían en una remontada para seguir en carrera.

En el primer duelo, PSG mostró superioridad y se quedó con la victoria gracias a los goles de Désiré Doué a los 11 minutos y Khvicha Kvaratskhelia a los 65’, un resultado que pone contra las cuerdas al equipo británico.

El conjunto dirigido por Luis Enrique apuesta por su solidez colectiva para cerrar la serie en un escenario complicado. Con Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa, y el talento ofensivo de Ousmane Dembélé y Doué, PSG quiere sentenciar su clasificación y meterse nuevamente en semifinales.

Por su parte, Liverpool necesita una noche perfecta. Con Virgil van Dijk liderando la zaga y un mediocampo encabezado por Alexis Mac Allister, los Reds buscan recuperar su mejor versión. En ataque, nombres como Florian Wirtz y Hugo Ekitike intentarán marcar la diferencia.

Liverpool llega motivado tras vencer 2-0 a Fulham en la Premier League, resultado que lo mantiene en la pelea por puestos europeos. PSG, en cambio, arriba con más descanso luego de la postergación de su partido ante Lens, lo que podría jugar a su favor en una eliminatoria exigente.

Con Anfield como escenario y la presión al máximo, el duelo promete intensidad y emociones, con dos equipos que se juegan su lugar entre los cuatro mejores de Europa.

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