Mauricio Soria volverá al ruedo y asumirá la conducción de Always Ready

Always Ready ya tiene definido a su nuevo director técnico para afrontar lo que resta de la temporada 2026. La dirigencia a cargo de su presidente Andrés Costa dio a conocer que Mauricio Soria comandará las riendas del millonario.

La información comenzó a tomar fuerza la noche del miércoles en Santa Cruz y horas después confirmada por Andrés Costa. Soria quien recientemente estuvo vinculado a Blooming antes de presentar su renuncia el pasado 3 de mayo asumirá en reemplazo de Marcelo Straccia.

Soria y su cuerpo técnico solamente esperan la confirmación de los pasajes para trasladarse a La Paz e incorporarse inmediatamente al trabajo del equipo alteño. Incluso, se prevé que pueda debutar este sábado frente a ABB en el estadio Municipal de El Alto, por la décima fecha de la Liga de la División Profesional.

La llegada del entrenador se da en un momento delicado para el club millonario, que quedó eliminado de la Copa Libertadores tras terminar último del Grupo G con apenas tres puntos. Marcelo Straccia había asumido el cargo el 4 de mayo con la misión de mejorar la campaña internacional luego del ciclo de Julio Baldivieso.

El inicio del técnico argentino había generado expectativas tras la goleada 4-0 sobre Lanús en Villa Ingenio. Sin embargo, las posteriores derrotas ante Mirassol y Liga de Quito terminaron sellando la eliminación del conjunto alteño del torneo continental.

Ahora, Mauricio Soria tendrá la tarea de reencaminar el rumbo deportivo de Always Ready tanto en el campeonato local como en los desafíos que resten en la temporada, buscando devolver al equipo a la pelea por los primeros puestos.

Mira la programación en Red Uno Play