La Bombonera explotó: Boca quedó fuera de la Libertadores y el hincha estalló

Boca Juniors volvió a sufrir un duro golpe internacional tras caer 1-0 frente a Universidad Católica y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026 en plena fase de grupos. La derrota no solo significó el final del sueño copero, sino también una fuerte reacción de los hinchas en La Bombonera, que despidieron al equipo entre silbidos y cánticos de protesta.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llegó obligado a ganar en la última jornada, pero nunca encontró respuestas futbolísticas para revertir el marcador ni sostener la ilusión de avanzar a los octavos de final. El ambiente se volvió tenso con el correr de los minutos y terminó explotando tras el pitazo final.

La eliminación profundizó el mal momento deportivo que atraviesa Boca en la temporada. A la salida temprana en torneos locales se sumó ahora otro fracaso internacional, situación que incrementó el descontento de la afición, que siente que el equipo perdió peso competitivo incluso jugando como local.

Durante muchos años, La Bombonera fue considerada una fortaleza casi imposible para los rivales. Sin embargo, las recientes eliminaciones en condición de local comenzaron a desgastar esa mística histórica que identificaba al club en competencias decisivas.

Tras finalizar el partido, desde las tribunas bajó un fuerte reclamo dirigido a jugadores, cuerpo técnico y dirigencia. El tradicional cántico de “que se vayan todos” retumbó con fuerza en el estadio, reflejando el enojo acumulado de los simpatizantes xeneizes.

Ahora Boca deberá replantear su futuro deportivo en medio de una crisis futbolística que golpea tanto dentro como fuera de la cancha. La continuidad del entrenador quedó bajo análisis y el club se verá obligado a buscar respuestas rápidas para intentar reconstruir un proyecto que atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.

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