Miguelito vuelve a escena con Santos por el Brasileirao: día, hora y rival del partido

El Santos de Brasil volverá a la acción este sábado por el Brasileirao cuando reciba a Vitória desde las 19:00 hora de Bolivia en el estadio Vila Belmiro.

El equipo paulista llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos para escapar de la zona de descenso, situación que lo obliga a hacerse fuerte como local en esta nueva jornada del campeonato brasileño.

Miguel Terceros buscará nuevamente ganarse un lugar en el once titular del Santos, club histórico donde también milita Neymar y por el que pasaron figuras legendarias como Pelé.

Por su parte, Vitória afrontará el encuentro desde una realidad distinta. El cuadro visitante ocupa la undécima posición de la tabla y tratará de aprovechar el momento de su rival para seguir acercándose a puestos de clasificación internacional.

Con ambos equipos necesitados de puntos, el compromiso promete intensidad y un ambiente especial en Vila Belmiro, donde el boliviano intentará volver a destacar con la camiseta del Santos.

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