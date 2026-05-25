Cuca, DT del Santos: "Fue lindo ver jugar a Miguelito de 10"

El director técnico de Santos, Cuca, elogió públicamente el desempeño del boliviano Miguelito luego del partido frente a Gremio por el Brasileirao, encuentro que terminó con derrota 3-2 para el Peixe tras haber comenzado ganando.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño explicó que decidió mantener al mediocampista nacional en cancha porque estaba cumpliendo una gran actuación y el funcionamiento colectivo del equipo era positivo durante gran parte del compromiso.

“Cuando hicimos cambios el equipo no mejoró. Entonces, como el equipo estaba bien, Miguelito estaba bien y Rony también estaba haciendo un buen partido dentro de las condiciones del juego, dejamos jugar al equipo”, expresó el entrenador.

Cuca también resaltó el trabajo ofensivo del boliviano jugando como enganche y aseguró que fue uno de los puntos altos del conjunto paulista durante el encuentro.

“Fue lindo ver a Miguelito jugar de 10. Estuvo muy bueno el partido que hizo junto con Bontempo y Gabriel. Si se daba la victoria hoy estaríamos hablando eufóricos del equipo del Santos y de los chicos que tocan la pelota”, añadió el DT.

El desempeño del futbolista boliviano sigue generando buenas sensaciones en Brasil, donde poco a poco comienza a ganar protagonismo y reconocimiento dentro del plantel del Santos.

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