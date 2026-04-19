Santos pierde en casa frente a Fluminense; Terceros no tuvo acción

Por la fecha 12 del Brasileirao, Santos cayó este domingo por 2-3 ante Fluminense en el estadio Vila Belmiro, en un partido marcado por la reacción del conjunto visitante. El equipo paulista contó con la presencia de Neymar, mientras que el boliviano Miguel Terceros, pese a estar convocado, no sumó minutos.

El encuentro fue dinámico desde el inicio. Santos se puso en ventaja en dos ocasiones, pero errores defensivos permitieron la remontada de Fluminense, que mostró eficacia y capacidad de respuesta para quedarse con la victoria.

Los goles del “Peixe” fueron anotados por Gabriel Barbosa y Álvaro Barrera, mientras que para el “tricolor” marcaron Jefferson Savarino, Rodrigo Castillo y John Kennedy.

Santos, que llegaba motivado tras vencer 1-0 a Atlético Mineiro en la fecha anterior, no pudo sostener su ventaja y cedió puntos en casa.

Con este resultado, el conjunto paulista se ubica en la posición 15 con 13 puntos, mientras que Fluminense asciende al segundo lugar de la tabla con 23 unidades.

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