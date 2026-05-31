Zurdazo y adentro: Santos revela el video del golazo de Miguelito ante Vitória

Santos celebró por partida doble la noche del sábado. Además de imponerse por 3-0 ante Vitória por la fecha 18 del Brasileirao, el conjunto paulista vio brillar a Miguel Terceros, quien anotó uno de los tantos del compromiso y dejó una jugada que rápidamente se hizo viral entre los hinchas.

El reloj marcaba los 18 minutos cuando el mediocampista boliviano recibió el balón por el centro del ataque. Con un movimiento preciso, enganchó hacia afuera para acomodarse a su perfil izquierdo y sacó un potente remate desde fuera del área.

La pelota terminó desviándose levemente en un defensor rival, dejando sin opciones al arquero y convirtiéndose en un auténtico golazo que desató la euforia en las tribunas del estadio Vila Belmiro.

Tras el encuentro, Santos publicó en sus redes sociales el video de la anotación desde una toma privilegiada, destacando la gran definición del futbolista boliviano. La conquista significó además el primer gol de Miguel Terceros en el campeonato brasileño.

Con este aporte, el joven mediocampista continúa ganando protagonismo en el equipo santista y confirma su buen momento futbolístico, siendo una pieza importante en la contundente victoria del Peixe ante Vitória.

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