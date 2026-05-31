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Gol, asistencia y ovación: Miguelito lidera la victoria del Peixe en el Brasileirao

El boliviano fue una de las figuras del Peixe en el triunfo por 3-1 sobre Vitória y cerró una gran actuación antes del receso por la fecha FIFA.

Martin Suarez Vargas

30/05/2026 21:17

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Miguelito ante la marca de un adversario del Vitoria. Foto: Santos Futebol Clube (Facebook).
Brasil.

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Miguel Ángel Terceros volvió a demostrar su gran momento en el fútbol brasileño al convertirse en una de las figuras de Santos en la victoria por 3-1 sobre Vitória por la fecha 18 del Brasileirao. El mediocampista boliviano aportó con un gol y una asistencia en una actuación determinante para el equipo paulista.

El primer aporte del nacional llegó a los 18 minutos del encuentro. Miguelito recibió el balón cerca del área, enganchó dos veces hacia su perfil izquierdo y sacó un potente remate frontal que se desvió en un defensor rival antes de terminar en el fondo de las redes para decretar el 1-0 parcial.

Además de su aporte ofensivo, el boliviano colaboró constantemente en la recuperación del balón y en las tareas defensivas, mostrando un despliegue importante durante gran parte del compromiso.

Cuando Santos ya ganaba por 2-0 gracias a una gran definición del argentino Álvaro Barreal, Miguelito volvió a aparecer a los 53 minutos. El boliviano envió un centro preciso al área que encontró la cabeza de Gabigol, quien conectó de manera certera para marcar el 3-0 y prácticamente sentenciar el encuentro.

Con esta actuación, Miguelito cerró una jornada destacada y confirmó la confianza que le brinda el cuerpo técnico. El futbolista disputó su cuarto partido consecutivo como titular y fue una pieza fundamental para que Santos se marche al receso por la fecha FIFA con una importante victoria y con señales positivas de cara a lo que viene en la temporada.

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