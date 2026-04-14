¿Jugará? Miguelito, convocado para el duelo Santos–Recoleta por la Sudamericana

El boliviano Miguel Terceros vuelve a estar en la lista de convocados del Santos FC para el partido de esta noche (20:30) ante Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño afronta su segundo compromiso en el torneo con la misión de sumar sus primeros tres puntos, tras la derrota en el debut frente a Deportivo Cuenca en Ecuador.

Con la camiseta número 30, “Miguelito” es una de las opciones para el técnico Cuca de cara al duelo en el estadio Vila Belmiro. El entrenador ya había señalado que el jugador es polivalente y que trabaja para desempeñarse en distintas posiciones dentro del campo.

Cuca también explicó previamente que el futbolista llegó con molestias físicas tras su participación con la selección boliviana en los partidos de repechaje ante Surinam e Irak, situación que influyó en su ausencia en el encuentro anterior frente a Cuenca.

La no convocatoria en ese partido generó dudas tanto en la prensa brasileña como boliviana, interrogante que fue aclarada por el propio entrenador del Santos.

Los convocados para el encuentro son: Diógenes, Lucas Veríssimo, João Schmidt, Robinho Jr, Gabriel Barbosa, Neymar Jr, Rony, Luan Peres, William Arão, Thaciano, Igor Vinícius, Lautaro Díaz, Moisés, Christian Oliva, Miguelito, Escobar, Rollheiser, Rafael Gonzaga, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Gabriel Brazão, João Pedro y Adonis Frías.

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