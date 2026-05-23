¡Miguelito desató la locura en Brasil! Robó el balón y asistió a Gabigol para el gol del Santos

El futbolista boliviano Miguel Terceros volvió a robarse las miradas en Brasil con una jugada de enorme calidad en el partido entre Santos FC y Grêmio por el Brasileirao 2026.

A los 31 minutos del encuentro, Miguelito presionó en la salida del equipo rival, anticipó un pase en el sector defensivo de Gremio y recuperó el balón cuando los locales intentaban salir jugando. Tras el robo, el boliviano aceleró con velocidad hacia el área rival mientras era perseguido por los defensores.

Aunque tenía la posibilidad de definir él mismo, Miguel Terceros mostró toda su generosidad y visión de juego. Cubrió el balón de gran manera y terminó cediendo el pase para Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, quien solo tuvo que empujarla para marcar el primer gol del Santos.

La celebración también dejó una imagen especial. Luego del tanto, Gabigol le lustró el botín a Miguelito como símbolo de reconocimiento por la gran asistencia y la espectacular jugada del boliviano, que fue aplaudida por los hinchas del ‘Peixe’.

Pese a la alegría inicial, Gremio reaccionó rápidamente y consiguió el empate a los 39 minutos mediante Carlos Vinícius. Sin embargo, la acción protagonizada por Miguel Terceros quedó como una de las grandes jugadas del partido.

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