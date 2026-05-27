Así fueron los goles de Miguelito con los que el Santos clasificó a octavos

Miguelito Terceros fue protagonista en la victoria del Santos FC por 3-0 sobre Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana. El boliviano participó directamente en dos jugadas de gol, aunque una fue anulada por el VAR y la otra terminó siendo registrada como autogol.

A los 13 minutos, el Santos abrió el marcador gracias a Gabriel Barbosa. Minutos después llegó la acción protagonizada por Miguelito, quien combinó una serie de pases en pared antes de recibir un balón largo. El mediocampista boliviano llegó hasta el área y sacó un centro-remate de zurda que sorprendió al arquero, adelantado de su línea. El balón terminó ingresando al arco tras ser empujado por un compañero, decretando el 2-0 parcial.

Miguelito volvió a celebrar a los 62 minutos luego de aprovechar un error del arquero Ferron. Tras un primer intento fallido, recibió nuevamente el balón, amagó a un defensor y definió al fondo de las redes. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR, que detectó una posición adelantada en el segundo pase y anuló el tanto del boliviano.

Con el triunfo, el Santos selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño terminó con siete puntos en el Grupo D, solo por detrás de Recoleta, que sumó ocho unidades.

Mira la programación en Red Uno Play