“Para ti, mamá”: Miguelito dedicó su gol ante Surinam a su progenitora fallecida

Miguel Terceros fue uno de los protagonistas en la victoria de Bolivia ante Surinam, al marcar el segundo gol que encaminó a la Verde hacia la final del repechaje mundialista.

El atacante convirtió con gran serenidad un penal determinante, transformando una jugada de alta presión en un remate preciso que terminó en el fondo de la red, sin opciones para el arquero rival.

Tras la anotación, el delantero protagonizó una de las imágenes más emotivas del encuentro. Luego de recibir el abrazo de sus compañeros, miró al cielo, levantó ambas manos y, con los ojos cerrados, dedicó el gol a su madre fallecida. En las imágenes captadas por la transmisión oficial de la FIFA, se alcanza a leer en sus labios: “Para ti, mamá”.

El gesto conmovió a los hinchas bolivianos, que rápidamente viralizaron el momento en redes sociales, destacando no solo su aporte futbolístico, sino también la carga emocional detrás de su celebración.

Miguel Terceros apunta a ser nuevamente titular este martes, cuando Bolivia enfrente a Irak desde las 23:00 (hora boliviana) en el Estadio BBVA, en busca del ansiado boleto al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play