Así espera la Verde la llegada de MT7 para el repechaje ante Surinam

La selección boliviana de fútbol espera la inminente incorporación de Miguel “Miguelito” Terceros en Monterrey, donde el equipo se prepara para el repechaje mundialista. El atacante tendrá la posibilidad de integrarse al grupo dirigido por Óscar Villegas en esta jornada.

Su llegada fue posible gracias a gestiones del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, y la autorización del director técnico del Santos, Cuca, quien comprendió la importancia del compromiso y decidió liberarlo. Por este motivo, el jugador no será convocado para el partido de su club ante Cruzeiro, priorizando su presencia con la Verde.

Mientras tanto, la selección boliviana continúa completando su plantel. Se prevé la llegada de Gabriel Villamil y Efraín Morales, además de Yomar Rocha y Roberto Carlos Fernández en los próximos días, consolidando así la lista de convocados para el decisivo encuentro.

En cuanto al movimiento en Monterrey, también se espera el arribo de las otras selecciones involucradas en el repechaje. La selección de Irak llegará en las próximas horas, mientras que Surinam lo hará el lunes, dejando lista la sede con los equipos participantes para los encuentros programados.

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